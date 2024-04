Zmiana wójta w "Polskim Kuwejcie"

Gminą Kleszczów - nazywaną Polskim Kuwejtem - od 2014 rządził Sławomir Chojnowski, ale ubiegający się o reelekcję nie wszedł do drugiej tury, uzyskując tylko 14,69 procent poparcia. Do drugiej tury weszli Dariusz Michałek i Kazimiera Tarkowska. To właśnie Tarkowska zdobyła w pierwszej turze ponad 32 procent głosów, Michałek blisko 26 procent. Ostatecznie wybory w drugiej turze wygrał Dariusz Michałek, na którego głosy oddało 2068 mieszkańców, co daje 60,45 procent poparcia. Na jego kontrkandydatkę Kazimierę Tarkowską głosy oddało 1353 mieszkańców, co dało jej 39,55 procent poparcia.