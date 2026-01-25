Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 10 na autostradzie A1 w kierunku Katowic, na terenie gminy Kamieńsk.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Hyundai 49-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Pojazd uderzył w bariery energochłonne, następnie dachował i wypadł z drogi – mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
Zablokowany jeden pas
Dodaje, że do szpitala trafił pasażer celem dalszych badań.
- Autostrada A1 jest przejezdna, zablokowany jest jednak jeden pas w kierunku Katowic - informuje.
Policja bada szczegóły zdarzenia. Na miejsce wysłano też trzy zastępy straży pożarnej: z JRG Piotrków, OSP Kamieńsk i OSP Parzniewice.
