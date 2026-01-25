Logo strona główna
Łódź

Uderzył w barierki na autostradzie i dachował. Jedna osoba w szpitalu

Auto dachowało
Gmina Kamieńsk. Uderzył w barierki na autostradzie, dachował. Jedna osoba w szpitalu
Źródło: KP PSP w Radomsku
Na autostradzie A1 w kierunku Katowic, na terenie gminy Kamieńsk (Łódzkie), 49-letni kierowca auta osobowego uderzył w barierki. Samochód dachował i wypadł z drogi. Do szpitala przewieziono pasażera. 

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 10 na autostradzie A1 w kierunku Katowic, na terenie gminy Kamieńsk.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Hyundai 49-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Pojazd uderzył w bariery energochłonne, następnie dachował i wypadł z drogi – mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Zablokowany jeden pas

Auto dachowało
Auto dachowało
Źródło: KP PSP w Radomsku

Dodaje, że do szpitala trafił pasażer celem dalszych badań.

- Autostrada A1 jest przejezdna, zablokowany jest jednak jeden pas w kierunku Katowic - informuje.

Policja bada szczegóły zdarzenia. Na miejsce wysłano też trzy zastępy straży pożarnej: z JRG Piotrków, OSP Kamieńsk i OSP Parzniewice.

Do szpitala trafił pasażer
Do szpitala trafił pasażer
Źródło: KP PSP w Radomsku
Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radomsku

ŁódzkiePolicjaStraż pożarna
