Gmina Kamieńsk. Uderzył w barierki na autostradzie, dachował. Jedna osoba w szpitalu Źródło: KP PSP w Radomsku

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 10 na autostradzie A1 w kierunku Katowic, na terenie gminy Kamieńsk.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Hyundai 49-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Pojazd uderzył w bariery energochłonne, następnie dachował i wypadł z drogi – mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Zablokowany jeden pas

Dodaje, że do szpitala trafił pasażer celem dalszych badań.

- Autostrada A1 jest przejezdna, zablokowany jest jednak jeden pas w kierunku Katowic - informuje.

Policja bada szczegóły zdarzenia. Na miejsce wysłano też trzy zastępy straży pożarnej: z JRG Piotrków, OSP Kamieńsk i OSP Parzniewice.

