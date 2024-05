Listonosz nie mógł się skontaktować z mieszkańcem. Policjanci znaleźli ciało mężczyzny

czytaj dalej

30 butelek różnych alkoholi oraz damskie ubrania padły łupem 42-latka, który włamał się do jednego z gdańskich hosteli. Mężczyzna wpadł, ponieważ zostawił za sobą ślady potłuczonych butelek. Policjanci zastali go śpiącego na jednej z ławek. Jak się okazało, nie była to jego pierwsza kradzież.