Uratowali bociana, który nie miał siły latać. "Był wycieńczony trudem migracji"

Mieszkańcy podkrakowskiej gminy Babice (woj. małopolskie) odnaleźli na polu bociana czarnego, który nie miał sił wzbić się w powietrze. Ptakowi nie chciał nikt pomóc, więc noc spędził na strychu jednego z domów. Na drugi dzień po bociana przyjechała specjalna karetka do przewozu zwierząt i zawiozła do oddalonej o 400 kilometrów miejscowości Pasieka koło Kutna.

Bocian czarny uratowany. Przejechał ambulansem ponad 400 kilometrów

- Dostaliśmy telefon od mieszkańców gminy Babice, że na polu znajduje się bocian czarny, nie reaguje na człowieka, nie lata, nie rozkłada skrzydeł i jest apatyczny i prawdopodobnie potrzebuje pomocy - relacjonuje Artur Paul ze Stowarzyszenia "Pomagam Bocianom" spod Żychlina pod Kutnem. Jak dodaje społecznik, mieszkańcy próbowali skontaktować się z wieloma instytucjami, ale nie uzyskali żadnej pomocy. W końcu udało im się odłowić bociana i przewieźć go do domu. Ptak spędził noc na strychu. - My próbowaliśmy zorganizować transport, co nie było łatwe, bo ten bocian był oddalony od nas 400 kilometrów. W końcu udało się i po ptaka pojechał specjalny ambulans Stowarzyszenia "Częstochowa przyjazna jerzykom, pogotowie ratunkowe dla zwierząt" - przekazuje Paul.