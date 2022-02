Próbował zjechać z ronda, zgubił ładunek. Betonowe belki runęły na drogę

czytaj dalej

Jesteśmy wdzięczni tym, którzy się wtedy nie wahali, nie bali, którzy stawali do walki - powiedział Andrzej Duda na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. - To wielki rozdział naszej historii - zwracał uwagę w poniedziałek. - To coś, co stało się naszą historią, ale co nigdy więcej w naszej przyszłej historii nie będzie miało miejsca - oświadczył.