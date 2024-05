Bójka z udziałem kilkudziesięciu osób w centrum miasta

Nikogo nie zatrzymano

- Dostaliśmy informację o tym, że na jednym z placów w Głownie ma miejsce awantura, w której bierze udział kilkadziesiąt osób, natychmiast po tym zgłoszeniu na miejsce zadysponowano dwa patrole. Po kilku minutach tam byliśmy, ale nikogo nie zastaliśmy - informuje rzecznik policji w Zgierzu, podkomisarz Robert Borowski. Dodaje, że w sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające. - Sporządziliśmy wnioski o zabezpieczenie monitoringu, celem ujawnienia osób biorących udział w tym zdarzeniu. Od kilku dni na terenie Głowna pojawiło się też więcej patroli, które będą zwracać uwagę na to co dzieje się w mieście - przekazuje Borowski. Policjant apeluje też do mieszkańców, żeby oprócz informowania służb pod numerem 112 - zgłaszali każde niepokojące sytuacje na krajowej mapie zagrożeń.

Miasto reaguje

Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek powiedział, że widział filmik ze zdarzenia na Placu Wolności. - Rzeczywiście doszło do bijatyki. W związku z tym zwróciłem się do komendanta posterunku policji w Głownie, o wyjaśnienie co tam się wydarzyło i jakie to zdarzenie miało podłoże. Mam informacje od pana komendanta, że pojawi się zwiększona liczba partoli mundurowych, jak i niemundurowych - przekazał Janeczek. - Chcielibyśmy, żeby w naszym mieście można było spokojnie mieszkać, a jednocześnie mamy duży napływ cudzoziemców z różnych części świata i być może dochodzi do różnych niesnasek i jest to sytuacja niepokojąca. Powinniśmy reagować w taki sposób, żeby do tego więcej nie dochodziło - dodał. Zapewnił, że w mieście powstanie nowoczesny monitoring. - Nasz samorząd złożył wniosek do MSWiA o dofinansowanie na objęcie monitoringiem tego terenu - oczekujemy na jego rozpatrzenie - poinformował.