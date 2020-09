"Leżała w kałuży krwi. Mówiła, że już nie żyje". Szesnastoletnią Alicję ciężko ranił jej kolega

Alicja jest w śpiączce po tym, jak jej 23-letni kolega ranił ją nożem. Lekarze przyznają, że gdyby nie szybka pomoc, dziewczyny z Głowna (woj. łódzkie) nie udałoby się uratować. Piotr Borowski, reporter TVN24 dotarł do kobiety, która jako pierwsza podbiegła do zakrwawionej nastolatki. - Całą noc się o nią modliłam, Alicja chodziła do przedszkola z moją córką - opowiada przed naszą kamerą.