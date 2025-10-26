Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

George Clooney "wyznał miłość" polskiemu miastu

George Clooney
Hanna Zdanowska wita Georga Clooneya
Źródło: TVN24
"George Clooney wyznał miłość Łodzi" w trakcie Igrzysk Wolności - przekazała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która opublikowała nagranie z aktorem. W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych gwiazdor dzielił się między innymi wartościami, którymi kieruje się w życiu.

W programie 12. Igrzysk Wolności w hali Expo w Łodzi zaplanowano prawie 170 dyskusji i spotkań, w których bierze udział kilkuset prelegentów. W trakcie wydarzenia dyskutuje się na temat między innymi funkcjonowania w warunkach toczących się konfliktów, zagrożeniu populizmem i faszyzacji życia publicznego, polityki Chin, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu.

Wśród gości trzydniowego (Igrzyska trwają od piątku do niedzieli) wydarzenia pod hasłem "Czas niepewności" jest między innymi George Clooney.

George Clooney na Igrzyskach Wolności

Spotkanie z amerykańskim aktorem i reżyserem otworzyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. - Wiem, że wszyscy czekacie na ten wyjątkowy moment. Nie przyszliście tu, by słuchać mnie, lecz by spotkać człowieka, który - można śmiało powiedzieć - jest klasą samą w sobie - mówiła, witając publiczność.

Jak zaznaczyła, spotkanie z Clooneyem to dla miasta powód do dumy. Łódź, od lat budująca swój wizerunek jako stolica polskiego filmu, ponownie znalazła się w centrum uwagi międzynarodowych mediów.

Hanna Zdanowska i George Clooney
Hanna Zdanowska i George Clooney
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

- To dla mnie ogromny zaszczyt, że właśnie w Łodzi możemy powitać osobę, której talent, charyzma i zaangażowanie inspirują ludzi na całym świecie - podkreśliła prezydent.

Zdanowska zwróciła też uwagę, że Clooney jest nie tylko artystą o światowej renomie, lecz także aktywistą zaangażowanym w sprawy społeczne. - George Clooney to nie tylko wybitny aktor i reżyser, lecz także odważny głos w obronie praw człowieka i wolności. Jego działalność pokazuje, że kino może nie tylko poruszać serca, ale również zmieniać świat - mówiła.

George Clooney, aktor, producent i działacz charytatywny wspólnie ze swoją żoną Amal Alamuddin prowadzi fundację Clooney Na Rzecz Sprawiedliwości, która broni praw kobiet i wolności słowa w ponad 40 krajach. Fundacja nagłaśnia niesprawiedliwe procesy, zakłada centra bezpłatnej pomocy prawnej dla najbardziej potrzebujących.

Clooney: uczono mnie tego od dziecka

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych Clooney podzielił się osobistą refleksją na temat wartości, którymi kieruje się w życiu.

- Od dziecka uczono mnie, że moim zadaniem jest stać po stronie tych, którzy mają mniej, i przeciwstawiać się tym, którzy mają więcej. Jeśli wszystko inne stracisz, to wciąż masz obowiązek próbować - podkreślił.

Jak dodał, stara się trzymać tej zasady w życiu zawodowym i prywatnym. - Czasem trudno jej dotrzymać, ale zawsze próbuję. Czuję, że właśnie w tym jest sens - mówił.

George Clooney
George Clooney
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Clooney zwrócił też uwagę, że siła i wolność są fundamentami amerykańskiej tożsamości. - To kraj, który powstał z buntu wobec silniejszych. I dlatego wciąż wierzę, że jest najlepszy - podkreślił.

Jego zdaniem prawdziwe zwycięstwa odnoszą ci, którzy mają odwagę bronić tego, w co wierzą. - Bycie po właściwej stronie historii nie zawsze jest przyjemne. Ale jeśli naprawdę wierzymy w to, co mówimy, to mam nadzieję, że w końcu to przyniesie efekt - zaznaczył.

Clooney: demokracja to coś żywego, co oddycha i ciągle napotyka na wyzwania

Clooney przyznał, że jest wierny demokracji, stawia opór terrorowi i strachowi, a nade wszystko broni wartości demokratycznych.

- To jest proste. Demokracja - i wy chyba to rozumiecie, tak głęboko jest to w waszym DNA - jest jak wojna. Musimy ją toczyć. Demokracja nie zdarza się przypadkiem. Musisz przemawiać, występować, musisz protestować. Mój kraj powstał na gruncie (anty)brytyjskich protestów w Bostonie. Wielka wojna w Wietnamie skończyła się przez protesty. Demokracja to jest coś żywego. Coś, co oddycha, coś, co ciągle napotyka wyzwania. Musimy cały czas stawiać wyzwania przed tymi, którzy są u władzy - powiedział.

Dodał, że jeżeli stoimy mocno w obronie zasad i tego, w co wierzymy, to jest odpowiedni początek, chociaż nie oznacza, że od razu zwyciężymy. Clooney wykluczył, żeby sam wszedł do polityki, chociaż było kilku aktorów, którzy poszli tą drogą i odnieśli sukces. Z uśmiechem przekonywał, że jego żona Amal powinna być prezydentem.

Clooney podkreślał przy tym wagę działalności swojej żony. - Nikt nie myślał o Sudanie, gdzie mordowano setki tysięcy ludzi. Nikt nie myślał o prawach kobiet. Jako gwiazda mogłem to wykorzystać, naświetlić, zainteresować innych tą tragedią. Staram się, jak mogę, by pomagać słabszym i stawiać opór ludziom, którzy mają dużo władzy. Ale Amal doprowadziła kilku złoczyńców przed trybunał w Hadze. To była duża satysfakcja, bo nie zdarza się to zbyt często, a ja mam w tym swój udział - powiedział.

- Moja małżonka jest tutaj mózgiem. Ochrona praw kobiet, które są okaleczane, zmuszane do małżeństw jako niepełnoletnie - to są dziesiątki tysięcy kobiet. To, z czego jestem bardzo dumny, to jest jaką liczbę dziennikarzy byliśmy w stanie wyciągnąć z więzienia. Dowiadujemy się, że osoby, które robią coś złego, chodzą wolno, a ludzie, którzy o tym mówią, trafiają do więzienia, co jest niestety również normą i co dzieje się często - zwracał uwagę Clooney.

Dodał, że jest dużo problemów na całym świecie, w tym autokracje czy dyktatorzy. - Mój kraj również przechodzi w tym momencie pewną schizmę. To się zmieni, bo od tego są wybory. Historia nie podąża prostą linią. Są wzloty i upadki. Chcemy zmiany, ale nawet jeżeli staramy się najlepiej, jak możemy i tak czasami nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli - przyznał Clooney.

Przypomniał, że rząd zaczął go nazywać zdrajcą kraju, wytoczono przeciwko niemu batalię, zarzucano, że nie jest patriotą, ponieważ mówił o - jak to określił - niewłaściwej wojnie, zbudowanej na kłamstwie. Kontynuował, że Stany Zjednoczone są niezwykłym krajem, który dokonywał niezwykłych rzeczy, wprowadzał nadzwyczajne zmiany, a w tym samym czasie, kiedy wygrywał II wojnę światową, pokonywał faszyzm, japońskich obywateli Ameryki trzymał w obozie.

- Podczas tych dużych kroków były też złe strony, ale mam nadzieję, że będziemy zawsze pracowali na ten lepszy świat. Jestem optymistą i że możemy się nie zgadzać ze sobą, ale znajdziemy sposób, aby się dogadać. Dodał, że sekretem demokracji jest odwaga. - Wy tutaj twardo walczyliście, żeby uzyskać niepodległość, żeby mieć wolne organizacje telewizyjne. Walczycie, żeby wasze głosy były słyszalne. To jest niewiarygodne osiągnięcie. I jedna rzecz, o której zawsze można przypominać wam i waszym sąsiadom - nic nie jest gwarantowane. Nic nie będzie trwało samoistnie - powiedział Clooney.

Po spotkaniu Zdanowska opublikowała w serwisie X krótkie nagranie, na którym George Clooney z uśmiechem stara się powiedzieć po polsku: "Kocham Łódź".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

Udostępnij:
TAGI:
Łódź
Czytaj także:
Rosyjski atak na Kijów
Kolejny nalot na Kijów. Trzy osoby zabite, wielu rannych
Świat
Melissa na zdjęciu satelitarnym
"Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy"
METEO
imageTitle
Barcelona ze Szczęsnym, Real ma duży atut. O której dzisiaj El Clasico?
Najnowsze
Pożar sortowni odpadów w Elblągu
Duży pożar sortowni odpadów. "Zła wiadomość" prezydenta
Tajpej
"Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan: prawdziwym celem jest aneksja
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w Polsce. Alarmy w 10 województwach
METEO
Artur Molęda z nagrodą
Dziennikarz TVN24 nagrodzony za reportaż o "niezwykle ważnej misji"
Polska
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
shutterstock_2031252569
Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca
Świat
Kreml
Poseł rządzącej partii na gali w Moskwie
Świat
Javier Milei
Chce rozmontowania państwa opiekuńczego. Nadchodzi test
Świat
Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
Polityczny weekend, zmiana czasu, rzadki wyrok
TO WARTO WIEDZIEĆ
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
METEO
imageTitle
Sensacyjna porażka Liverpoolu. Zawiodła też Chelsea
EUROSPORT
Catherine Connolly
Irlandia wybrała prezydentkę
Świat
Dwie strony
Flotylla i obywatelskie nieposłuszeństwo? "Nie wiem, czy kiedykolwiek odpowiemy na to pytanie"
Najnowsze
Dorota Kania na konwencji PiS-u w Katowicach
"Zabawna, acz wymowna pomyłka" na konwencji PiS-u
Polska
Pomnik dzików w Krynicy Morskiej
Zostały tylko ich posągi. Wszystkie padły z powodu wirusa na "trzy litery"
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Końcówki należą do niego. Ponownie zapewnił punkty Pogoni
EUROSPORT
imageTitle
Napoli ograło Inter w hicie włoskiej ekstraklasy
EUROSPORT
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o "pierwszym zadaniu". "Proszę o to"
Polska
Marcin Kierwiński
"Możemy uważać, że to jest takie bredzenie starszego pana z Żoliborza"
Polska
imageTitle
Tym, co zrobił, zachwycił samego Kamila Stocha. "Szczęka mi opadła"
EUROSPORT
imageTitle
Popis Anglika w półfinale. "Czuję, że mogę wbić każdą bilę"
EUROSPORT
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
BIZNES
imageTitle
Legendarny zawodnik nie przyznaje się do winy. Grozi mu olbrzymia kara
EUROSPORT
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
METEO
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
BIZNES
Panteon Rzym zabytek Włochy
Spadł z muru Panteonu, nie żyje
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica