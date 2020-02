Trzy osoby staną przed sądem za przewrócenie pomnika ks. Jankowskiego. Akt oskarżenia

Prokuratura oskarżyła trzy osoby za przewrócenie pomnika ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku. Do zdarzenia doszło w lutym ubiegłego roku. Oskarżonym grozi do pięciu lat więzienia.

Status oskarżonych ma trzech mężczyzn z Warszawy - to Michał W., Rafał S. i Konrad K.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, mężczyznom zarzucono popełnienie "wspólnie i w porozumieniu przestępstwa uszkodzenia mienia i znieważenia pomnika", za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.