Festiwal Pol’and’Rock na żywo? Tak, ale tylko dla zaszczepionych

Trzeba się zaszczepić, kupić wejściówkę i - na "dzień dobry" - zrobić sobie test. Taką ścieżkę będą musieli przejść chętni na festiwal Pol’and’Rock, organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Takie rozwiązania pozwolą na to, żeby na żywo wydarzenie mogło oglądać - mimo pandemicznej rzeczywistości - nawet dwadzieścia tysięcy osób.

Festiwal po raz pierwszy odbędzie się na lotnisku Makowice-Płoty (Zachodniopomorskie). Dwadzieścia tysięcy osób będzie mogło cieszyć się imprezą od 29 do 31 lipca. Po raz pierwszy uczestnicy będą musieli kupić wejściówki - do sprzedaży trafiło ich na razie 10 tysięcy. Koszt jednej to 49 złotych.