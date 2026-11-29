Łódź Groźny wypadek w powiecie zgierskim. Wśród poszkodowanych dziecko Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w powiecie zgierskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: OSP Kania Góra

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W niedzielę około godziny 15.10 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu otrzymał zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Emilia w powiecie zgierskim. Na miejsce skierowano policjantów, strażaków i zespoły ratownictwa medycznego.

Groźny wypadek na drodze krajowej nr 91 Wypadek w miejscowości Emilia w powiecie zgierskim Źródło zdjęcia: OSP Kania Góra Wypadek w miejscowości Emilia w powiecie zgierskim Źródło zdjęcia: OSP Kania Góra Wypadek w miejscowości Emilia w powiecie zgierskim Źródło zdjęcia: OSP Kania Góra Wypadek w miejscowości Emilia w powiecie zgierskim Źródło zdjęcia: OSP Kania Góra Wypadek w miejscowości Emilia w powiecie zgierskim Źródło zdjęcia: OSP Kania Góra Wypadek w miejscowości Emilia w powiecie zgierskim Źródło zdjęcia: OSP Kania Góra

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 49-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego kierujący BMW jechał za Mercedesem w kierunku Ozorkowa. Jak przekazała nam komisarz Agnieszka Jachimek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, mężczyzna rozpoczął manewr wyprzedzania, a "kiedy znalazł się na sąsiednim pasie, zauważył nadjeżdżający z przeciwka pojazd". - Próbując wrócić na swój pas, uderzył w tył Mercedesa - wyjaśniła.

Mercedesem kierował 49-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego. W samochodzie znajdowały się także 38-letnia kobieta oraz czteroletnie dziecko.

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Ranni zostali przewiezieni do szpitali

W wyniku zderzenia poszkodowane zostały cztery osoby. Dziecko przetransportowano do szpitala w Łodzi. Kierowca Mercedesa i jego pasażerka trafili do szpitala w Zgierzu, natomiast kierujący BMW został przewieziony do szpitala w Łęczycy.