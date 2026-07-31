Łódź Zderzenie trzech pojazdów na A2. Droga w kierunku Warszawy zablokowana Piotr Krysztofiak |

Wypadek na A2, Łyszkowice (Łódzkie) Źródło wideo: Kontakt24 / Krzysztof Witkowski Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do zdarzenia doszło około godziny 11 na 391 kilometrze autostrady A2 w kierunku Warszawy. Dokładnie na wysokości Dzierzgów koło Skierniewic. Trasa w kierunku stolicy jest teraz całkowicie zablokowana.

Zderzenie trzech pojazdów. Jedna osoba ranna

"Doszło do zderzenia trzech pojazdów w ruchu, jedna osoba jest ranna. Zablokowana została droga w kierunku Warszawy. Przewidywany czas trwania utrudnienia to trzy godziny" - przekazał Punkt Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi.

Wypadek na autostradzie A2 koło Skierniewic Źródło zdjęcia: TVN24

Wypadek na autostradzie A2 koło Skierniewic Źródło zdjęcia: TVN24

Na zdjęciach, którymi dysponujemy, widać karetkę pogotowia i to, że jeden z pojazdów w biorących udział w wypadku jest mocno zniszczony. Kierowcy jadący do Warszawy - żeby ominąć utrudnienia - powinni zjeżdżać z autostrady A2 na węźle Łowicz lub wcześniej Łódź Północ.