16-latka zginęła przed domem, na oczach bliskich. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego o zabójstwo

Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 16-letniej dziewczyny, która zginęła od ciosów nożem. Do ataku doszło w sobotę w Dzierzgowie w powiecie łowickim. Świadkami zabójstwa byli domownicy - brat ofiary, ojciec i babcia. W związku ze sprawą zatrzymano młodego mężczyznę. Trafił on do szpitala i tam usłyszał zarzut zabójstwa. Odmówił jednak składania wyjaśnień. Prokuratura złożyła wniosek o areszt.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 lipca, ok. godz. 14 na terenie jednej z posesji w Dzierzgowie. Dziewczyna kosiła trawnik, kiedy podszedł do niej mężczyzna i ugodził ją nożem. - 16-letnia dziewczyna doznała ponad 20 ran kłutych. To właśnie one doprowadziły do jej zgonu - powiedział w rozmowie z TVN24 Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Po ataku napastnik uciekł w stronę pobliskiego lasu. Nóż porzucił na miejscu zdarzenia.

Świadkami zabójstwa byli domownicy - brat ofiary, ojciec i babcia. Natychmiast wezwano pomoc, ale nastolatki nie udało się uratować.

Zatrzymany 22-latek

22-latek, który jest mieszkańcem sąsiedniej miejscowości, został zatrzymany ok. kilometra od Dzierzgowa. Jak mówi Kopania, przechodzący drogą policjant po służbie zauważył zakrwawionego mężczyznę i go zatrzymał.

Podejrzewany był trzeźwy, pobrano mu krew pod kątem badań na obecność środków odurzających. 16-latka i 22-latek znali się wcześniej. - Zaczęli ze sobą rozmawiać, w pewnym momencie przerodziło się to w energiczną wymianę zdań, a w końcu 22-latek wyciągnął nóż i zaatakował - przekazał Piotr Borowski, reporter TVN24. I dodał, że jak wynika z relacji sąsiadów, już wcześniej mężczyzna miał mieć pretensje do dziewczyny. - Wysyłał pogróżki, chciał, by do niego wróciła - relacjonował reporter.

- Wiemy, że w sobotę kontaktował się wcześniej z dziewczyną, bo chciał się z nią spotkać. Ofiara nie wyraziła takiej chęci i prawdopodobnie to spowodowało, że pojawił się z nożem na podwórku 16-latki. Zabezpieczyliśmy należący do napastnika komputer i telefony, na podstawie których będziemy odtwarzać ich wzajemne relacje – wyjaśnił prok. Kopania.

Zarzuty usłyszał w szpitalu

22-latek przebywa teraz w szpitalu psychiatrycznym, tam usłyszał zarzut zabójstwa. Lekarze wydali bowiem opinię, z której wynika, że może on brać udział w czynnościach.

- Mężczyzna odmówił złożenia wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu, czyli de facto nie odniósł się do zarzutu. Odpowiadał jedynie na pytania obrońcy dotyczące stanu jego zdrowia – przekazał prok. Krzysztof Kopania.

Dodał, że 22-latek jest nadal zatrzymany, przebywa pod nadzorem policji w jednym z łódzkich szpitali.

Mężczyzna zostanie poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym, które ustalą, czy jest on poczytalny. Śledczy czekają też na wyniki badań toksykologicznych pod kątem obecności w jego organizmie środków odurzających.

Za zabójstwo grozi dożywocie.

Wniosek o areszt

- Prokuratura Rejonowa w Łowiczu wystąpiła do miejscowego sądu z wnioskiem o aresztowanie na trzy miesiące 22-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 16-latki - poinformował w poniedziałek przed południem rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. - Potrzebę aresztowania uzasadniamy grożącą podejrzanemu surową karą, zachodzącą z jego strony obawą matactw i ukrywania się przed organami ścigania – wyjaśnił.

Do śmiertelnego ataku na 16-latkę doszło w Dzierzgowie (powiat łowicki) PAP/Roman Zawistowski

