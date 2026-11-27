Łódź Rozbili grupę oszustów. Wśród kierujących dwaj 16-latkowie Piotr Krysztofiak |

13 osób zatrzymanych za cyberoszustwa. Dwóch 16-latków kierowało grupą Źródło wideo: CBZC Źródło zdj. gł.: CBZC

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Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania poinformował, że na polecenie prokuratury zatrzymanych zostało 11 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się dokonywaniem oszustw i wyłudzaniem pieniędzy z wykorzystaniem kodów BLIK. Śledztwo obejmuje jednak 13 osób, bo dwie kolejne to osoby nieletnie, w wieku 16 lat.

- Zatrzymani to trzy kobiety i ośmiu mężczyzn, którzy z oszustw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Z poczynionych przez nas ustaleń wynika, że istotną, wręcz kierowniczą rolę w procederze odgrywali właśnie dwaj nieletni zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jeden z nich na mocy decyzji sądu rodzinnego, na okres trzech miesięcy umieszczony został w schronisku dla nieletnich - powiedział prokurator Kopania.

Dwóch 16-latków kierowało grupą przestępczą Źródło zdjęcia: CBZC

Kilkaset przestępstw na pół miliona złotych

Prokurator Kopania dodał, że z zebranych dotychczas dowodów wynika, że podejrzani dokonali co najmniej kilkuset przestępstw na kwotę nie mniejszą niż pół miliona złotych.

Przekazał też, że śledztwo prowadzone jest przez Dział do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lutego 2025 roku do stycznia 2026 roku.

Jak dodał Kopania, grupa działała na terenie niemal całego kraju, wykorzystując dwa mechanizmy oszustwa. Podejrzani publikowali fikcyjne ogłoszenia sprzedaży zamieszczane w internecie, a także podszywali się na portalach społecznościowych pod osoby znane pokrzywdzonym.

- Sprawcy wykorzystywali nielegalnie przejęte konta na portalach społecznościowych oraz skrzynki poczty elektronicznej, za pośrednictwem których oferowali do sprzedaży różnego rodzaju artykuły, których w rzeczywistości nie posiadali - wyjaśnił prokurator.

Dwóch 16-latków pełniło w grupie przestępczej stanowiska kierownicze Źródło zdjęcia: CBZC

Nakłaniali do transakcji na popularnej platformie sprzedażowej

Śledczy ustalili, że zamieszczane oferty były atrakcyjne cenowo i miały zachęcić potencjalnych nabywców do nawiązania kontaktu ze sprzedającymi. Kiedy do tego doszło, sprawcy nakłaniali pokrzywdzonych do przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem jednej z popularnych platform sprzedażowych, co miało zapewniać im bezpieczeństwo zakupu.

- W rzeczywistości otrzymywały linki prowadzące do spreparowanych stron internetowych, łudząco przypominających oryginalne serwisy. Pokrzywdzeni mogli dokonać płatności wyłącznie za pomocą usługi BLIK. Na podstawie wygenerowanych kodów sprawcy wypłacali pieniądze z bankomatów, a zamówione towary nigdy nie trafiały do kupujących - powiedział prokurator.

Oszuści na portalach społecznościowych podszywali się też pod osoby znane pokrzywdzonym. Po przejęciu kont użytkowników kontaktowali się z tymi osobami, prosząc o przekazanie kodów Blik, najczęściej pod pretekstem pilnej potrzeby uzyskania pomocy finansowej.

- Pokrzywdzeni, przekonani, że pomagają osobom, które znają, nieświadomie udostępniali kody, umożliwiając sprawcom wypłatę pieniędzy z bankomatów. Pochodzące z oszustw środki były następnie przekazywane na inne rachunki bankowe i portfele kryptowalutowe - powiedział Kopania.

Podejrzanym grożą kary do 12 lat więzienia.