Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Kolejnych dwóch pacjentów w szpitalu

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, dwóch kolejnych pensjonariuszy DPS-u w Drzewicy (woj. łódzkie) trafiło do szpitala zakaźnego. Od środy personel może liczyć na wsparcie dodatkowych sześciu pielęgniarek.

W Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych w Drzewicy w powiecie opoczyńskim zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono w weekend u 64 osób. To 37 podopiecznych placówki i 25 osób z personelu. Dwóch mężczyzn wieku 78 i 82 lat, u których potwierdzono obecność koronawirusa, zmarło. Jak poinformował starosta opoczyński, we wtorek w godzinach wieczornych dwóch kolejnych mieszkańców, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, trafiło do szpitala zakaźnego.