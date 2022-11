Drożyzna w sklepach, punktach usługowych i na bazarach. Przykłady

Właściciel sklepu zoologicznego: trudno wynegocjować z psem, żeby żywił się raz na dwa dni

Drożyzna w najmniejszym stopniu wpłynęła na zabawki i inne akcesoria, które mają długi termin przydatności do sprzedaży. - Często są to produkty, które były wyprodukowane jeszcze w zeszłym roku. To, co się dzieje obecnie, w najmniejszym stopniu wpłynęło na cenę - wyjaśnia Janusz Góral.