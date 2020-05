"To nie miało prawa się zdarzyć". Filip zginął pięć dni przed ślubem, odpowie za to kierowca ciężarówki

Filip miał mieć ślub, tamtego dnia jechał zapłacić za salę weselną. Z tyłu jechała Julia - jego narzeczona oraz siedmiomiesięczna córeczka. One przeżyły. Filip zginął przez - jak mówią prokuratorzy - tragiczny zbieg okoliczności, który niemal nie miał prawa się wydarzyć. Przed sądem stanie kierowca ciężarówki, który zjechał prawą stroną auta na pobocze. Wystarczyło.

Tamtego dnia, 14 października ubiegłego roku była świetna pogoda. Osobowe volvo, w którym jechał 19-letni Filip z narzeczoną i córką wyjechało na prosty odcinek drogi biegnącej przez miejscowość Dolny Młyn, niedaleko Bydgoszczy.

Z naprzeciwka pojawiła się ciężarówka marki daf. Za kierownicą siedział zawodowy kierowca, 53-letni dziś Mirosław D. Kiedy auta zbliżały się do siebie, D. zjechał na utwardzone pobocze.

- Podczas zakończonego właśnie śledztwa dokładnie przeanalizowaliśmy to, co działo się w kolejnych sekundach - powiedział tvn24.pl Janusz Borucki, prokurator rejonowy w Świeciu.

Dura lex...

Ustalenia są takie: skrzynia ładunkowa ciężarówki uderzyła w gałąź. Oderwała ona metalowy pręt o prostokątnym przekroju, który przez pęd powietrza został odrzucony na sąsiedni pas ruchu. Przebił on przednią szybę volvo i trafił dziewiętnastoletniego Filipa w głowę. Chłopak zginął na miejscu. Julia i siedmiomiesięczna Lilka wyszły z tego bez fizycznych obrażeń.

- Śledztwo wykazało, że decyzja kierowcy o zjechaniu z drogi była błędem, który doprowadził do wypadku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo pechowe było to zdarzenie, można wręcz odnieść wrażenie, że to nie miało prawa się zdarzyć. To jednak nie zwalnia nas z obowiązku przekazania aktu oskarżenia do sądu - podkreśla prokurator Borucki.

Mirosławowi D. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do ośmiu lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. W czasie przesłuchania podkreślał, że zjechał na pobocze właśnie po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo - swoje i rodziny jadącej z naprzeciwka. Mówił, że nie miał prawa wiedzieć, czym skończy się jego manewr.

Biegli powołani przez prokuraturę stwierdzili jednoznacznie, że odcinek drogi w Dolnym Młynie był odpowiednio administrowany przez zarządcę drogi, a gałęzie okolicznych drzew nie stanowiły zagrożenia - o ile kierowcy przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Według ustaleń biegłych drzewo, o gałęzie którego zahaczył samochód dostawczy, było poza skrajnią jezdni (wolną przestrzenią nad jezdnią oraz utwardzonym poboczem - red.).

Do tragedii doszło w miejscowości Dolny Młyn

...sed lex

Sąd nie wyznaczył dotąd terminu rozprawy. W jej trakcie śledczy będą wnioskować o wymiar kary, który ich zdaniem będzie odpowiedni dla Mirosława D.

Adwokat Bronisław Muszyński, karnista w Łodzi, niezwiązany ze sprawą, ocenia, że mimo wstrząsających i niezwykle pechowych okoliczności, oskarżony kierowca może zostać finalnie skazany.

- Z definicji wypadek jest czymś, czego nie chcemy. I chociaż nie czytałem akt tej sprawy, to z informacji od prokuratury wynika, że w tej konkretnej sytuacji doszło do wypadku: tragedii niechcianej i nieplanowanej, ale która jednak miała swój początek w złej decyzji kierującego - komentuje prawnik.

Dodaje, że w podobnych sprawach, w których niezwykły zbieg okoliczności doprowadza do tragedii, zapadają najczęściej wyroki warunkowo zawieszone.

- Sądy zawsze zwracają uwagę na to, na czym polegał błąd, który doprowadził do wypadku i czym był motywowany. W tym wypadku najpewniej nie można mówić o tym, że oskarżony w najmniejszym stopniu godził się na to, co się finalnie zdarzyło. Ale ostateczna interpretacja zależy od zawsze od sędziego - podkreśla mec. Bronisław Muszyński.

Do tragedii doszło w październiku ubiegłego roku Policja Świecie

Pogrzeb zamiast ślubu

Do wypadku doszło na pięć dni przed planowanym ślubem Julii i Filipa. Para jechała tragicznego dnia zapłacić za salę weselną.

Oboje chodzili do bydgoskiego liceum.

- To była bardzo fajna, mądra para. Filip bardzo chciał być odpowiedzialnym ojcem. Miał prawo jazdy na auta ciężarowe, przez całe wakacje ciężko pracował, zarabiając na ślub - mówiła nam tuż po wypadku tvn24.pl jeden z nauczycieli.

Pamięta, że Filip ostatnio na lekcje przychodził niewyspany.

- Tłumaczył, że córka ząbkuje. Mimo zmęczenia było po nim widać, że jest szczęśliwym tatą - mówił nam kilka dni po wypadku Janusz Kitajgrodzki, dyrektor VII LO.

