Miał ponad trzy promile i doprowadził do kolizji. Wysoki mandat dla kierowcy

Dyrektor z miejskiej spółki za kierownicą

Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, sprawcą kolizji jest dyrektor do spraw inwestycji w spółce miejskiej w Zgierzu. O sytuację zapytaliśmy wiceprezydenta miasta, Bohdana Bączka. - Nie będę komentował tej sprawy, trzeba zapytać w spółce, bo to ona jest pracodawcą tego pana - odpowiedział nam wiceprezydent. I dodał: - Obojętne kto by to był, gdzie pracował, to jeżeli chodzi o jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, to pełne potępienie, absolutnie nie ma na to usprawiedliwienia i powinny być wyciągane wszelkie konsekwencje.