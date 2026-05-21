Zderzenie trzech pojazdów na autostradzie A2
Do groźnego wypadku doszło w środę przed godziną 23 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Dąbrówka-Strumiany pod Zgierzem. Droga była zablokowana pięć godzin.
Jedna osoba ranna
Jak poinformował starszy sekcyjny Dominik Wilk ze straży pożarnej w Zgierzu, doszło do zderzenia dwóch tirów i samochodu dostawczego. - Jedna osoba została poszkodowana, trafiła do szpitala. W nocy na czas działań autostrada w kierunku Warszawy była zablokowana - przekazał strażak.
W działaniach brały udział cztery strażackie zastępy, okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl