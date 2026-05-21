Łódź Zderzenie trzech pojazdów na autostradzie A2

Zderzenie dwóch ciężarówek i samochodu dostawczego na autostradzie A2 Źródło wideo: KP PSP w Zgierzu Źródło zdj. gł.: KP PSP w Zgierzu

Do groźnego wypadku doszło w środę przed godziną 23 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Dąbrówka-Strumiany pod Zgierzem. Droga była zablokowana pięć godzin.

Jedna osoba ranna

Jak poinformował starszy sekcyjny Dominik Wilk ze straży pożarnej w Zgierzu, doszło do zderzenia dwóch tirów i samochodu dostawczego. - Jedna osoba została poszkodowana, trafiła do szpitala. W nocy na czas działań autostrada w kierunku Warszawy była zablokowana - przekazał strażak.

Zderzenie dwóch ciężarówek i samochodu dostawczego na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: KP PSP w Zgierzu

W działaniach brały udział cztery strażackie zastępy, okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

