Łabędzie przymarzły do stawu. Trzeba było skruszyć lód

Skruszony lód, ptaki wyszły na brzeg o własnych siłach

Do Dąbrowic przyjechali strażacy z PSP w Kutnie. - Jednostka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt. Udało się wejść na środek stawu, skruszyć lód i uwolnić łabędzie. Wszystkie ptaki wyszły na brzeg o własnych siłach, a gdyby nie szybka reakcja, kilka z nich na pewno by nie przeżyło - podkreśla Dąbrowska.

Stali bywalcy. Gmina postawi im drewniany domek

Okazuje się, że łabędzie regularnie pojawiają się zimą przy stawie w Dąbrowicach. W związku z tym władze chcą pomóc ptakom w przetrwaniu najzimniejszej pory roku. - W najbliższym czasie planujemy wybudować dla tych łabędzi drewniany domek, żeby mogły w nim przebywać i schować się przed zimnem. Są one u nas od co najmniej trzech lat. Co roku mają młode, które odlatują, a te starsze zostają. Chcemy im pomóc i mamy nadzieję, że więcej nie dojdzie do takiej sytuacji, że przymarzną na naszym stawie - mówi wójt.