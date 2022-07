Co nawałnica zniszczyła w jedną chwilę, strażacy naprawili w dwie godziny

Nawałnica, która przeszła nad Polską w sobotę zniszczyła między innymi bocianie gniazdo we wsi Dąbkowice Dolne (woj. łódzkie). Z gniazda wypadły trzy ptaki, jeden zdążył odlecieć. Bezdomnym klekotom pomogli strażacy ochotnicy z Pilaszkowa. Bociani dom odbudowali w dwie godziny.

Do zdarzenia doszło we wsi Dąbkowice Dolne. W sobotę około godziny 18 przeszła tam gwałtowana burza z silnym wiatrem. Podmuchy były tak duże, że zniszczyły gniazdo bocianów, które od lat było ulokowane na pobliskim drzewie. - Wpłynęło do nas zgłoszenie o tym, że uszkodzone zostało gniazdo bocianów, że te ptaki powypadały z tego gniazda - opowiada oficer prasowy straży pożarnej w Łowiczu st. kpt. Tomasz Ledzion. Dodaje, że na miejsce pojechał najbliższy zespół ochotniczej straży pożarnej w Pilaszkowie i wóz z podnośnikiem koszowym z Łowicza.