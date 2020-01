Anna zmarła dwa dni po odessaniu tłuszczu. Śledztwo wraca do prokuratury

Anna w maju 2017 roku miała mieć ślub. Dwa miesiące wcześniej poddała się zabiegowi odsysania tłuszczu i operacji usunięcia powłok brzusznych. Kobieta zmarła na skutek zatoru tłuszczowego. Zdaniem rodziny zmarłej, do operacji nigdy nie powinno dojść. W lipcu zeszłego roku umorzeniem skończyło się śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Na tę decyzję śledczych do sądu w Częstochowie zażalenie złożyli pełnomocnicy rodziców i narzeczonego zmarłej kobiety. Sędzia Marzena Barburska uznała, że zażalenie to było zasadne i tym samym uchyliła decyzję o umorzeniu śledztwa. - Należy zgodzić się z tym, że prokuratura dołożyła wszelkiej staranności, żeby zgromadzić materiał dowodowy. W tym zakresie prokuratura zasługuje na pochwałę, bo ustalenia są bardzo szczegółowe i konkretne. Trzeba też zaznaczyć, że argumenty podnoszone w zażaleniu są nazbyt ogólne i nie zawierają takich wniosków dowodowych, których przeprowadzenie uzasadniałoby uchylenie decyzji - tak swoje uzasadnienie rozpoczęła sędzia Barburska.

"Ból i żal"

Jej pełnomocnik, mecenas Krzysztof Kuźnik podkreślał, że do tragedii mógł przyczynić się błąd medyczny. - W naszej ocenie prowadzący zabieg nie wszczął prawidłowo procedury wdrożenia leku przeciwzakrzepowego. Powinien podać lek 12 godzin przed zabiegiem, a zrobił to dopiero w trakcie operacji - mówił mec. Kuźnik.

Z kolei mec. Łukasz Kowalski reprezentujący narzeczonego zmarłej 34-latki zwracał uwagę na to, że lekarz przeprowadzający operację, w ogóle nie powinien do niej przystąpić. Zwracał uwagę, że na operowanie Anny wcześniej nie zgodził się lekarz z Warszawy. Poinformował on pacjentkę, że operacja będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy Anna schudnie około 12 kilogramów.