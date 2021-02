Od dilera do przestępczego bossa. Prokuratura oskarża 13 osób o rozprowadzanie dopalaczy

Jeden z członków tej grupy jest ścigany listem gończym. Kwestię jego odpowiedzialności wyłączono do odrębnego postępowania, żeby proces pozostałych mógł się rozpocząć. Poszukiwany to 29-letni Kamil Nowak, policja przekazała jego wizerunek do publikacji.

Rozwój "biznesu”

- Miał kontakt z substancjami psychoaktywnymi tzw. dopalaczami. Początkowo nabywał je i sam zażywał, lub dzielił się nimi ze znajomymi. Z biegiem czasu zaczął je również sprzedawać. Najpierw robił to działając "na ulicy" w sposób zbliżony do dilerów narkotykowych - przekazuje przed kamerą TVN24 Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

- Po nawiązaniu na wiosnę 2014 roku kontaktu z mężczyzną prowadzącym internetowy sklep z dopalaczami i uzyskaniu dostępu do hurtowych ilości substancji potrzebnych do wytworzenia gotowych dopalaczy, postanowił w tym miejscu zorganizować sprzedaż tego rodzaju substancji - opowiada prokurator Ozimek.

- Po kilku miesiącach kierujący grupą przeniósł sklep do lokalu w alejach NMP, gdzie działał do lipca 2015 roku. Działalność ta była przez cały czas kamuflowana, pod pozorem sprzedaży chemii gospodarstwa domowego i gier komputerowych - mówi prokurator Ozimek.

Substancja jak tykająca bomba

Utrata przytomności, próby samobójcze, uzależnienie

Przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, poprzez wprowadzanie do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W wypadku założenia lub kierowania taką grupą zagrożenie wynosi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.