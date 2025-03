Uciekał chodnikami, uderzał w radiowozy. Policjanci użyli broni

czytaj dalej

- Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością - powiedział Sławomir Mentzen, lider Konfederacji i kandydat na prezydenta, pytany, czy popiera aborcję w przypadku poczęcia w wyniku gwałtu. Powiedział również, że nie podpisałby ustawy, która pozwalałaby na terminację ciąży. - Uważam to za bestialskie. Nie powinno się zabijać niewinnych dzieci. Nawet jeżeli to niewinne dziecko sprawia komuś wielką traumę - powtórzył.