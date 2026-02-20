Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do zdarzenia doszło na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Czatolin na odcinku Łódź Północ - Łowicz.
"Akcja reanimacyjna, zasłabnięcie kierowcy, zablokowany ruch prawy pas jezdni w kierunku Warszawy" - przekazała w komunikacie GDDKiA.
Ustalają okoliczności
Jak mówi aspirant Tomasz Szafarowicz z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, służby dostały zgłoszenie o godz. 17.25.
- Trwają ustalenia okoliczności. Po mężczyznę przyleciał śmigłowiec LPR. Akcja reanimacyjna nie przyniosła jednak skutku. Mężczyzna zmarł - zaznacza.
W związku ze zdarzeniem na autostradzie A2 w kierunku Warszawy utworzył się korek.
Tomasz Mikulicz /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl