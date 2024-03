Poważny wypadek pod Wieluniem (woj. łódzkie). 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód w miejscowości Czarnożyły. Poszkodowana trafiła do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Do zdarzenia doszło około godziny 7.15 na drodze krajowej 45 w miejscowości Czarnożyły pod Wieluniem. Służby otrzymały informację po potrąceniu na oznakowanym przejściu dla pieszych.

15-latka potrącona na przejściu dla pieszych

Na miejscu zdarzenia po chwili pojawili się policjanci. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym, potrąciła przechodząca po oznakowanym przejściu dla pieszych 15-letnią dziewczynę - poinformowała aspirant Katarzyna Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. I dodała: - Poszkodowana została przewieziona do szpitala w Wieluniu. Całe zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wypadek.

Wypadki na polskich drogach

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków drogowych. W 2023 roku, według nieoficjalnych jeszcze danych, zginęło w nich 1669 osób, a 22 944 zostały ranne. Rok wcześniej były to odpowiednio 1896 i 24 743 osoby. W 9 na 10 wypadków winni byli kierujący pojazdami. Młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat mieli najwyższy wskaźnik liczby wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Przyczyną blisko 35 procent wypadków, które spowodowali, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Po zmianie przepisów o pierwszeństwie pieszych na przejściach, zabieraniu prawa jazdy za rażące przekroczenia prędkości oraz po podwyższeniu mandatów, statystyka kilku ostatnich lat pokazuje, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Jeszcze w 2019 roku ofiar śmiertelnych było 2909, o blisko 1300 więcej niż w roku 2023.