Cofał na autostradzie i wjechał w ciężarówkę. "Starszy pan był mocno zdenerwowany". Nagranie

Świadek: auto uderzyło w ciężarówkę

Wtedy pan Grzegorz zaczął trąbić na nieodpowiedzialnego kierowcę. - Widziałem, że to starszy mężczyzna, a w samochodzie poza nim były jeszcze trzy lub cztery osoby. Myślałem, że może sygnał klaksonu zmusi go do tego, żeby przemyślał swoje zachowanie, ale tak się nie stało. Po tym, jak przejechałem obok nich, czego nie widać już na nagraniu z mojego rejestratora, widziałem w tylnym lusterku, że ostatecznie to auto uderzyło w ciężarówkę. Raczej nie mocno, ale mimo wszystko taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - opowiedział świadek zdarzenia.

"Starszy pan był mocno zdenerwowany"

- Nie wiem, co działo się dalej, bo musiałem jechać przed siebie. Natomiast widać było, że ten starszy pan był mocno zdenerwowany. Nie wiem, co tam się mogło wydarzyć, ale wyglądało to tak, jakby przegapił zjazd i za wszelką cenę chciał do niego wrócić, wymuszając na ciężarówce przepuszczenie go. Nie chcę oceniać kierowcy, bo może tam wydarzyło się coś ważnego, może akurat jechał do szpitala, nigdy tego nie wiadomo. Ale są inne sposoby, mógł chociażby zjechać na pas awaryjny - ocenił. Dodał, że podzielił się nagraniem, bo chciałby, żeby do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej. - Może taki film da komuś do myślenia - zaznaczył.