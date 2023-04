W rowie znaleźli granat moździerzowy. Policja: ktoś go tam podrzucił

- Ktoś musiał znaleźć pocisk i wrzucić go do rowu - przekazują policjanci, którzy we wtorek zostali zaalarmowani, że przy drodze wojewódzkiej 707 w Cielądzu (woj. łódzkie) leży granat moździerzowy. Według policyjnych pirotechników ma on kaliber 81 milimetrów i najpewniej pochodzi z czasów drugiej wojny światowej.