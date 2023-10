Uderzyli w drzewo, auto stanęło w płomieniach. 17-latek trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w miejscowości Chrosno na drodze Łanięta-Kutno. Służby otrzymały informacje o samochodzie, który uderzył w drzewo.

Uderzył w drzewo, bmw się zapaliło. Ranny 17-latek

Jak informuje, mł. asp. Daria Olczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, kierowca bmw wypadł z drogi i uderzył w drzewo, a chwilę później samochód się zapalił. - W miejscowości Chrosno 20-letni kierujący pojazdem osobowym marki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo. Ranny pasażer został przetransportowany do szpitala w Kutnie - przekazuje policjantka.