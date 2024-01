Nitro-Chem zabrał 13 pojemników z wodami czerwonymi i poinformował o "zakończeniu oczyszczania terenu"

Przedstawiciele spółki i jej właściciela, Polskiej Grupy Zbrojeniowej pojawili się tam na początku września. Przeprowadzona przez nich wizja lokalna trwała około 40 minut i miała wykazać, czy znajdują się tam pojemniki z wodami czerwonymi. Od czasu jej przeprowadzenia do grudnia nic się nie działo.

Wcześniej ówczesny minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował w mediach społecznościowych, że Polska Grupa Zbrojeniowa została przez niego zobowiązana do rozwiązania problemu z odpadami spółki Nitro-Chem.

18 grudnia w Chabielicach, pojawiła się specjalistyczna firma, która rozpoczęła zabieranie pojemników. Wówczas zabrano cztery, a we wtorek, 23 stycznia kolejne dziewięć mauzerów z wodami czerwonymi.

- Czy to wszystkie pojemniki z wodami czerwonymi, tego nie wiadomo, te 13 bezsprzecznie zostało zidentyfikowanych i dlatego specjalistyczna firma je stąd zabiera - relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko.

Jak już informowaliśmy, biegli pracujący na miejscu zbadali dotychczas 100 pojemników, w 13 z nich stwierdzono czerwone wody. Szacuje się, że na całym składowisku może zalegać około dwóch tysięcy zbiorników. Głównie to mauzery, ale są też beczki.

"Zawsze to coś i nadzieja, że kolejne pojemniki też znikną"

- Zawsze to coś i nadzieja, że kolejne pojemniki też znikną. Jest ich bardzo dużo, więc podejrzewam, że będą przebadane i nie wiadomo czy to jest 13, czy może tych pojemników należących do nich jest 300 - mówiła mieszkanka Chabielic.