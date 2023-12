Wody czerwone na składowisku odpadów. Pierwsze pojemniki mają być dzisiaj zabrane

Cztery pojemniki zostaną zabrane

Jak przekazał reporter TVN24 Piotr Borowski, który jest od rana w Chabielicach, dzisiaj spółka Nitro-Chem ma zabrać cztery pojemniki. - Na razie tylko cztery, bo firma, która będzie to robić, musi sprawdzić, w jakim stanie są inne pojemniki, które znajdują się pod spodem - czy są szczelne i czy nie dojdzie do wycieku - relacjonował reporter TVN24. Łącznie w Chabielicach ma być 13 zbiorników z wodami czerwonymi.

Prokuratorskie śledztwo

Ponad 400 nielegalnych składowisk

Jak ustalili dziennikarze TVN24 Olga Orzechowska, Filip Folczak i Wojciech Bojanowski, w takich miejscach składowane są między innymi tak zwane wody czerwone, powstające podczas produkcji trotylu. Odpad ten reporterzy, a także śledczy, odkryli na kilku nielegalnych składowiskach. Trotyl w Polsce produkuje jedna fabryka: Nitro-Chem z Bydgoszczy. Współautor reportażu "Wody czerwone" Wojciech Bojanowski wskazywał na antenie TVN24 koszt utylizacji odpadów. - Utylizacja jednego takiego zbiornika, który mieliśmy tu zresztą niedawno w studio, taki zbiornik, gdzie mieści się tysiąc litrów chemikaliów, dzisiaj to koszt 12 tysięcy złotych. Wystarczy, że te 12 tysięcy złotych przemnożymy przez liczbę tych zbiorników. To jest bardzo proste, weźmy największe składowisko, które jest w Rogowcu, no i mnożymy. 12 tysięcy razy 50 tysięcy, tam jest takich zbiorników 50 tysięcy, proszę bardzo, to jest 600 milionów złotych - wyliczał dziennikarz TVN24.