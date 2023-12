Wody czerwone na składowisku odpadów. Pierwsze pojemniki zostały zabrane

Zabierają pojemniki z wodami czerwonymi

Jak przekazał reporter TVN24 Piotr Borowski, który jest od rana w Chabielicach, specjalistyczna firma rozpoczęła zabieranie pojemników. Na razie wywieziono dwa. - Dalej zabrane zostaną kolejne, w sumie może być ich pięć, to wszystko będzie trochę trwało, bo zawartość jednego z pojemników, trzeba będzie przelać do innego, bo przecieka - relacjonował. Biegli pracujący na miejscu zbadali dotychczas 100 pojemników, w 13 z nich stwierdzono czerwone wody. Szacuje się, że na całym składowisku może zalegać około dwóch tysięcy zbiorników. Głównie to mauzery, ale są też beczki.

Piotr Borowski rozmawiał z właścicielką terenu. Pani Karolina mówiła, że jest już zmęczona, ale cieszy się, że coś zaczęło się dziać w tej sprawie. - Dla nas to jest wielka nadzieja i szczęście - dobre te cztery pojemniki - już jest jakaś nadzieja, że to zniknie stąd - powiedziała kobieta, Dodała, że w następnej kolejności ma zostać wywiezionych kolejnych dziewięć pojemników.

Prokuratorskie śledztwo

Ponad 400 nielegalnych składowisk

Współautor reportażu "Wody czerwone" Wojciech Bojanowski wskazywał na antenie TVN24 koszt utylizacji odpadów. - Utylizacja jednego takiego zbiornika, który mieliśmy tu zresztą niedawno w studio, taki zbiornik, gdzie mieści się tysiąc litrów chemikaliów, dzisiaj to koszt 12 tysięcy złotych. Wystarczy, że te 12 tysięcy złotych przemnożymy przez liczbę tych zbiorników. To jest bardzo proste, weźmy największe składowisko, które jest w Rogowcu, no i mnożymy. 12 tysięcy razy 50 tysięcy, tam jest takich zbiorników 50 tysięcy, proszę bardzo, to jest 600 milionów złotych - wyliczał dziennikarz TVN24.