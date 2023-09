Przedstawiciele spółki Nitro-Chem na składowisku odpadów. "Padły deklaracje. Jest szansa, że to zniknie"

Przedstawiciele spółki Nitro-Chem i Polskiej Grupy Zbrojeniowej pojawili się na składowisku odpadów w Chabielicach około godziny 13. Wizja lokalna przez nich przeprowadzona trwała około 40 minut, a miała ona wykazać, czy znajdują się tam pojemniki z tak zwanymi wodami czerwonymi - czyli odpadem po produkcji trotylu. Jak relacjonował reporter TVN24 Jerzy Korczyński, żadna z osób nie chciała rozmawiać z dziennikarzami i nie wiadomo, jakie decyzje zostały czy zostaną podjęte co do odpadów zalegających na placu w Chabielicach. Wszystkie trafiły tam przed trzema laty. Z założenia na placu miała być myjnia dla samochodów ciężarowych.

"Padły deklaracje. Jest szansa, że to zniknie"

Właścicielka terenu, z którą rozmawiał reporter TVN24, mówiła, że po spotkaniu z przedstawicielami PGZ i Nitro-Chemu jest zadowolona. - Jestem zadowolona, padły deklaracje. Jest szansa, że to zniknie. Pytali mnie, jak do tego doszło i jak się tu żyje. Było widać w ich oczach współczucie, że jest im przykro. Myślę, że będą wszystko sprawdzać i zabiorą tylko swoje odpady, a co będzie dalej, to nie wiemy - mówiła reporterowi TVN24 kobieta.