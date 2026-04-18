Usłyszał trzy razy "ratunku!", ostatnie nagle się urwało

Do zdarzenia doszło w Cesarce pod Strykowem (Łódzkie) - zdjęcie z maja 2025 r.

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na początku maja 2025 roku przed godziną 17 na terenie jednego z hoteli w miejscowości Cesarka pod Strykowem w Łódzkiem. Jak mówił wtedy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, 49-letnia kobieta szła ze swoim psem, który w pewnym momencie wbiegł do stawu.

- Zaczęło się z nim dziać coś nietypowego, więc właścicielka chciała go uratować. Weszła do wody. Świadek zauważył, że mogła ona zostać porażona prądem - relacjonował prokurator Paweł Jasiak.

W pobliżu stawu, na wysokości 24 centymetrów, znajdował się tak zwany elektryczny pastuch ustawiony prawdopodobnie, by zwierzęta nie wyjadały ryb. Zazwyczaj maksymalne napięcie w takich urządzeniach to 24 wolty. Prokurator informował, że biegły z zakresu elektryki stwierdził, że obrażenia u kobiety wskazują, że napięcie w tej instalacji było 10-krotnie wyższe, niż powinno być.

Z tego artykułu dowiesz się: Jak doszło do tragicznego wypadku nad stawem w hotelu pod Strykowem?

Jakie konsekwencje zdrowotne ponieśli uczestnicy akcji ratunkowej?

Jak na zdarzenie zareagowali przedstawiciele hotelu i jakie są ustalenia śledztwa?

Co zmieniło się w życiu poszkodowanej kobiety po wypadku?

To miał być tylko spacer z psem

Poszkodowana kobieta zgodziła się na rozmowę. Chce jednak zachować anonimowość.

- Nie pamiętam pobytu w tym hotelu, mimo że ta tragedia się wydarzyła w drugim dniu. Z opowieści męża wiem, że miał oglądać mecz, a ja poszłam z psem na spacer. Po moim powrocie mieliśmy iść na basen, ale już nie wróciłam i nie pamiętam kompletnie nic - mówi.

Jak podkreśla, do tej pory odczuwa skutki zdarzenia i jest pod opieką specjalistów.

- Psychiatry, kardiologa, chirurga plastycznego - wylicza. I relacjonuje: - Mam blizny na ciele. Na zwolnieniu ze względu na długotrwałe gojenie się ran po oparzeniu byłam trzy miesiące. To było oparzenie trzeciego stopnia.