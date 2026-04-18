Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź
|

Usłyszał trzy razy "ratunku!", ostatnie nagle się urwało

Piotr Krysztofiak
Do zdarzenia doszło w Cesarce pod Strykowem (Łódzkie) - zdjęcie z maja 2025 r.
Źródło: Piotr Krysztofiak, tvn24.pl
Jeśli przeżyje noc, to może będzie dobrze - usłyszał od lekarza mąż kobiety, która przed rokiem, ratując swojego psa, weszła do stawu i została porażona prądem. Nie wiedziała, że wokół brzegu rozciągnięty był elektryczny pastuch, w którym napięcie było 10-krotnie wyższe, niż powinno. Dotarliśmy do niej, jej męża oraz świadka, który ją uratował i sam teraz ma problemy ze zdrowiem. Śledztwo w tej sprawie trwa.Artykuł dostępny w subskrypcji

Do zdarzenia doszło na początku maja 2025 roku przed godziną 17 na terenie jednego z hoteli w miejscowości Cesarka pod Strykowem w Łódzkiem. Jak mówił wtedy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, 49-letnia kobieta szła ze swoim psem, który w pewnym momencie wbiegł do stawu.

- Zaczęło się z nim dziać coś nietypowego, więc właścicielka chciała go uratować. Weszła do wody. Świadek zauważył, że mogła ona zostać porażona prądem - relacjonował prokurator Paweł Jasiak.

W pobliżu stawu, na wysokości 24 centymetrów, znajdował się tak zwany elektryczny pastuch ustawiony prawdopodobnie, by zwierzęta nie wyjadały ryb. Zazwyczaj maksymalne napięcie w takich urządzeniach to 24 wolty. Prokurator informował, że biegły z zakresu elektryki stwierdził, że obrażenia u kobiety wskazują, że napięcie w tej instalacji było 10-krotnie wyższe, niż powinno być.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jak doszło do tragicznego wypadku nad stawem w hotelu pod Strykowem?
  • Jakie konsekwencje zdrowotne ponieśli uczestnicy akcji ratunkowej?
  • Jak na zdarzenie zareagowali przedstawiciele hotelu i jakie są ustalenia śledztwa?
  • Co zmieniło się w życiu poszkodowanej kobiety po wypadku?

To miał być tylko spacer z psem

Poszkodowana kobieta zgodziła się na rozmowę. Chce jednak zachować anonimowość.

- Nie pamiętam pobytu w tym hotelu, mimo że ta tragedia się wydarzyła w drugim dniu. Z opowieści męża wiem, że miał oglądać mecz, a ja poszłam z psem na spacer. Po moim powrocie mieliśmy iść na basen, ale już nie wróciłam i nie pamiętam kompletnie nic - mówi.

Jak podkreśla, do tej pory odczuwa skutki zdarzenia i jest pod opieką specjalistów.

- Psychiatry, kardiologa, chirurga plastycznego - wylicza. I relacjonuje: - Mam blizny na ciele. Na zwolnieniu ze względu na długotrwałe gojenie się ran po oparzeniu byłam trzy miesiące. To było oparzenie trzeciego stopnia.

Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
