Nie chciał być ojcem. Zabił rodziców swojej partnerki. Ją i swoje dziecko w jej łonie ciężko ranił. Adaś zmarł

Zbrodnia w Cerekwicy. Oskarżony odmówił składania zeznań 12.02. | Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył we wtorek proces 22-letniego mieszkańca Jarocina, oskarżonego o zabicie w Cerekwicy Starej (woj. wielkopolskie) dwóch osób i usiłowanie zabójstwa trzech innych, w tym nienarodzonego dziecka. Zdaniem śledczych do zbrodni popchnęła go "niechęć przyjęcia na siebie roli ojca". Mężczyźnie grozi dożywocie. TVN 24