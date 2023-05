Zlikwidowali trzy laboratoria i przejęli blisko sześć ton narkotyków. Są warte ponad 230 milionów

czytaj dalej

Król Wielkiej Brytanii Karol III po zakończonym weekendzie koronacyjnym wyraził "najszczersze i najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że była to tak wyjątkowa okazja". Napisał także o tym, co dla niego i królowej Kamili jest "najwspanialszym możliwym prezentem koronacyjnym".