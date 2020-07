Zdążył powiedzieć żonie, że ma zawał. Upuścił telefon, zanim usłyszała, w jakim jest kraju

Zjechał tirem na parking, oddychał już z dużym trudem. Zadzwonił do Polski, do żony. - Mam zawał - powiedział. Potem ona usłyszała trzask, jakby telefon upadł na podłogę. - Ten dyżur zapamiętam na bardzo długo - mówi tvn24.pl policjant, który niedługo potem odebrał telefon od przerażonej kobiety.

W czwartek wieczorem podkom. Zbigniew Cybulski, policjant z dwunastoletnim doświadczeniem pojawił się w bydgoskiej komendzie o 19. Pół godziny później jego poprzednik przekazał mu wszystko, co się aktualnie dzieje.

"Mąż jechał z Francji w stronę Polski i prawdopodobnie ma zawał. Ledwo dosłownie oddychał, a on jest już po jednym zawale" - mówiła kobieta.

Minuty

- Jasne było to, że musimy namierzyć człowieka w kilkadziesiąt sekund i wysłać do niego karetkę. Pierwszy krok był taki, że zadzwoniłem do pracodawcy tego kierowcy. Na szczęście od razu się dodzwoniłem.