Zjechał na przeciwległy pas, zderzył się z ciężarówką. 35-latek nie żyje

Około godziny piątej rano służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w Budkowie koło Solca - na drodze krajowej 74.
- Ze wstępnych ustaleń wiemy, że z nieznanych przyczyny kierujący Peugeotem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką marki Volvo. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało, ale 35-latek z auta osobowego niestety poniósł śmierć na miejscu - przekazała nam asp. Agnieszka Januszewska-Kalużna, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.
Wiadomo, że kierujący ciężarówką był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności na miejscu zdarzenia.
Droga krajowa nr 74 wciąż jest zablokowana. - Na drodze wciąż znajduje się samochód ciężarowy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 12 - powiedziała policjantka.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała
