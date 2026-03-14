Zjechał na przeciwległy pas, zderzył się z ciężarówką. 35-latek nie żyje

Zderzenie auta z ciężarówką w Solcu na DK74 Źródło: PSP Opoczno

Około godziny piątej rano służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w Budkowie koło Solca - na drodze krajowej 74.

- Ze wstępnych ustaleń wiemy, że z nieznanych przyczyny kierujący Peugeotem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką marki Volvo. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało, ale 35-latek z auta osobowego niestety poniósł śmierć na miejscu - przekazała nam asp. Agnieszka Januszewska-Kalużna, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja Źródło: PSP Opoczno

Wiadomo, że kierujący ciężarówką był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności na miejscu zdarzenia.

Droga krajowa nr 74 wciąż jest zablokowana. - Na drodze wciąż znajduje się samochód ciężarowy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 12 - powiedziała policjantka.

W wypadku zginęła jedna osoba Źródło: PSP Opoczno

