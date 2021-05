W sprawie opłat na cmentarzu pisali już nawet do papieża, niektórzy pozwali archidiecezję do sądu

Opłaty były za złożenie urny do grobu, otwarcie bramy cmentarnej, a także za możliwość postawienia pomnika. Stanisław Śliwonik z Brzezin (woj. łódzkie) uznał, że zarządzająca miejscowym cmentarzem kuria bezprawnie zawyżyła koszt pochówku bliskiej mu osoby, więc pozwał Archidiecezję Łódzką.

Mężczyzna podkreśla, że zarządzająca cmentarzem w Brzezinach Archidiecezja wymusiła na nim dodatkowe koszty związane z pochówkiem – między innymi miał płacić za otwarcie bramy cmentarnej czy złożenie urny do grobu. - Wzięli pieniądze, moim zdaniem niesłusznie z prawem. Czekamy na kolejny termin – powiedział po odroczeniu rozprawy do 20 września tego roku.

O protestach mieszkańców Brzezin w województwie łódzkim w związku z cenami na cmentarzu informujemy na tvn24.pl od 2019 oku. Zaczęło się od historii Sławomira Pawlika, który na brzezińskim cmentarzu pochował ojca . - Wydałem pięć tysięcy złotych. Za taki sam grób w oddalonych o niecałe 10 kilometrów Koluszkach zapłaciłbym mniej, co najmniej o półtora tysiąca – wyliczał.

Podobną kwotę musiał wydać Michał Baranowski, również mieszkający w Brzezinach. Zdecydował się on pozwać łódzką kurię do sądu. Podkreśla, że koszty pochówku jego ojca na cmentarzu były bezpodstawnie zawyżone, a za niektóre usługi zapłacił podwójnie. Termin tej rozprawy nie został jeszcze ustalony.

Godne pożegnanie bliskiej osoby jest bezcenne. Ale pogrzeb - jak każda inna usługa - ma swoją cenę. Na wysokie koszty pochówku skarżą się mieszkańcy Brzezin i apelują do arcybiskupa Grzegorza Rysia o interwencję w tej sprawie.

Za pogrzeb bliskiej osoby muszą zapłacić nawet dwumiesięczną pensję. Mieszkańcy piszą do metropolity

Za pogrzeb bliskiej osoby muszą zapłacić nawet dwumiesięczną pensję. Mieszkańcy piszą do metropolity Godne pożegnanie bliskiej osoby jest bezcenne. Ale pogrzeb - jak każda inna usługa - ma swoją cenę. Na wysokie koszty pochówku skarżą się mieszkańcy Brzezin i apelują do arcybiskupa Grzegorza Rysia o interwencję w tej sprawie. Fakty TVN

Archidiecezja: tylko w Brzezinach są problemy

- Sytuacja jest dość niezwykła. Cmentarze administrowane przez kurię są na terenie całej archidiecezji, wszędzie obowiązuje ten sam cennik. Tylko w Brzezinach jesteśmy oskarżani o wyzysk. W mojej opinii jest to po prostu niesprawiedliwe – mówi ks. Kłys.

- Na każdym kroku zaznaczamy, że w przypadku problemów finansowych można zwrócić się do kurii, cennik zostanie wtedy zmieniony. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy nie dostosowali się do sytuacji rodzin, które straciły kogoś bliskiego – zaznacza.

Na argument, że na cmentarzu w Koluszkach jest po prostu sporo taniej, rozmówca tvn24.pl podkreśla, że nie można porównywać cmentarzy komunalnych z tymi, które należą do Kościoła.

- Samorządy mają obowiązek wyznaczanie terenów na cmentarze. Jest to standardem w niemal każdym mieście. Tymczasem w Brzezinach takiego cmentarza po prostu nie ma. Winnym tego stanu rzeczy teraz ma być Kościół, który przecież ma prawo administrować swoim cmentarzem i wszędzie ma takie same ceny – komentuje duchowny.

I papież nie pomoże

Argumentacja kurii nie przekonuje mieszkańców, którzy wcześniej pomocy szukali między innymi w Watykanie: na początku zeszłego roku wysłali do papieża Franciszka pismo, w którym skarżyli się na wysokie ceny.

Na pismo odpowiedział - jak informuje Pawlik - doradca Nuncjatury Apostolskiej we Włoszech, papieski doradca ds. ogólnych i sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej - Luigi Roberto Cona.

- Poinformował, że Ojciec Święty przyjął do wiadomości przedłożoną mu kwestię, ale "osobiście i bezpośrednio nie rozstrzyga On tego rodzaju spraw. Podlegają one kompetencji Biskupa miejsca" – przytacza Sławomir Pawlik.