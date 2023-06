Zderzenie dwóch ciężarówek. Utrudnienia na A1 w stronę Gdańska

czytaj dalej

W miniony weekend na Podlasiu doszło do wypadku, w którym brał udział radiowóz zamykający rządową kolumnę i auto osobowe. Kilka osób zostało rannych. W przeszłości nie raz dochodziło już do kolizji z udziałem jadących kolumn lub pojazdów Służby Ochrony Państwa i Biura Ochrony Rządu, które nierzadko wiozły najważniejsze osoby w państwie. Przypominamy zdarzenia, do których doszło w ostatnich latach.