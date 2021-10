Kuria nakazuje likwidację ławek przy grobach. Mieszkańcy: to zemsta, że walczymy z ich zachłannością

Ławki przy grobach na cmentarzu w Brzezinach (województwo łódzkie) stały od lat, ale teraz mają być zlikwidowane. Zarządzająca nekropolią Archidiecezja Łódzka podkreśla, że likwidację wymusza regulamin. - To zwykła złośliwość księży, którzy chcą się zemścić za to, że mieszkańcy otwarcie krytykowali zachłanność księży i potworną drożyznę cmentarną - mówi Sławomir Pawlik, administrator grupy "Stop Cmentarnemu Wyzyskowi".

Zemsta kurii na wiernych?

Podkreśla, że działanie kurii jest - w jego opinii - zemstą na wiernych za to, że ośmielili się walczyć z "chciwością księży". - Ławki stały od lat. Pozwalały spędzić przy grobach bliskich dłuższą chwilę. Teraz kuria to chce odebrać, żeby pokazać mieszkańcom miejsce w szeregu. Bardzo to przykre i niepotrzebne - zaznacza mężczyzna.

"To zemsta za to, że wypomnieliśmy im zachłanność" - pisze jedna z internautek.

Zmuszeni do "bardziej restrykcyjnego podejścia"

- Czy to zemsta kurii za procesy wytaczane przez mieszkańców? - pytamy. - Nie, nie ma to żadnego związku - przekonuje ksiądz Kłys. Dodaje, że zarządca musi po prostu respektować regulamin.

- Ale wcześniej latami nikomu nie przeszkadzały ławki przy grobach. Skąd nagle zmiana stanowiska? - Nie ukrywam, że odbywające się ostatnio kontrole - w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zmusiły nas do bardziej restrykcyjnego podchodzenia do obowiązujących regulacji - mówi rzecznik kurii.

- Mieszkańcy obawiają się, że znikną ławki tylko sprzed grobów tych mieszkańców, którzy skarżyli się na drożyznę. Jak się pan odniesie do tych głosów? - pytamy. - To absurd. Naprawdę ktoś wyobraża sobie, że zarządca cmentarza będzie oznaczał groby tych rodzin, którym nie odpowiadają ceny pochówki? To taka abstrakcja, że nawet nie chcę się do tego odnosić - powiedział duchowny.