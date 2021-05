"Zaszedł drogę uciekającemu, ten ugodził go nożem", cios był śmiertelny. Policjanci postrzelili nożownika

39-letni mężczyzna, który w Brzezinach pod Łodzią śmiertelnie ranił nożem mężczyznę próbującego go zatrzymać, a także zaatakował jednego z interweniujących policjantów, jeszcze w czwartek może usłyszeć zarzuty. Jak informuje prokuratura te mają dotyczyć zabójstwa, czynnej napaści i kradzieży rozbójniczej. Nożownik, po postrzeleniu przez policjanta, trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie w Brzezinach. Według relacji świadków, 41-latek prowadzący w tym miejscu sklep, próbował zatrzymać mężczyznę, który wybiegł z pobliskiego marketu i był ścigany przez ochroniarza.

- W okolicy zdarzenia był patrol policji, który na ulicy Staszica zauważył mężczyznę z plecakiem i nożem. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać. Policjanci dogonili go w bramie, gdzie podjęli próbę zatrzymania napastnika. W trakcie tych czynności mężczyzna zranił jednego z policjantów. W kierunku agresora oddano strzały – relacjonowała rzeczniczka łódzkiej policji.

39-latek trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod nadzorem policji. Jego obrażenia nie zagrażają życiu. Niegroźna okazała się także rana zadana 35-letniemu policjantowi. Uratować nie udalo się natomiast mężczyzny ugodzonego nożem przez napastnika. 41-latek zmarł.

Zwrócił na siebie uwagę ochroniarza

Jak przekazuje Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi 39-letni napastnik wciąż przebywa w brzezińskim szpitalu. Mężczyzna jest dozorowany przez policjantów. Na miejscu zdarzenia - jak informuje Kopania - czynności trwały do "późnych godzin wieczornych". - Zabezpieczono ślady, dowody, przesłuchiwano świadków - podkreśla prokurator. I dodaje, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że całe zdarzenie zaczęło się po tym, gdy pracownik ochrony marketu zwrócił uwagę na podejrzane zachowanie jednego z klientów. Ochroniarz stwierdził, że mężczyzna w pewnym momencie schował jeden z produktów pod kurtkę. - Poczekał aż mężczyzna przejdzie linię kas, bez płacenia za ukrytą rzecz. Przy wyjściu podjął interwencję. Mężczyzna wyciągnął wówczas nóż i groził pracownikowi ochrony jego użyciem. Ten zdołał odsunąć się na bok, a następnie podążył za napastnikiem, który kierował się w stronę targowiska miejskiego - relacjonuje Kopania. W pewnym momencie, już na terenie targowiska, ochroniarz miał zauważyć policyjny radiowóz. Wtedy wskazał policjantom mężczyznę, który chwilę wcześniej groził mu nożem. Funkcjonariusze pojechali za nim. - Na widok patrolu napastnik zaczął uciekać. Policjanci opuścili radiowóz podejmując pościg bezpośredni. Z pomocą próbował przyjść znajdujący się na zewnątrz właściciel jednego ze sklepów. Zaszedł drogę uciekającemu, wówczas ten ugodził go ostrzem noża w okolicę klatki piersiowej - opisuje prokurator. Uciekającego mężczyzny nie zatrzymały ani okrzyki "stój policja", ani oddany przez jednego z funkcjonariuszy strzał ostrzegawczy. Do zatrzymania doszło dopiero w jednej z bram, gdzie jeden z policjantów został ugodzony nożem w okolicę kolana, a drugi strzałem ranił w nogę napastnika.