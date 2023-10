Pociągi mają przejeżdżać tam, gdzie teraz stoją domy. "Nikt się z nami nie liczy, nie ma żadnego dialogu"

Mieszkańcy Brzezin (woj. łódzkie) nie dają za wygraną i protestują przeciwko powstaniu Kolei Dużych Prędkości, której trasa w zatwierdzonym wariancie ma przechodzić przez ich domy. - Oznacza to utratę naszych domów, naszych przedsiębiorstw, przede wszystkim utratę życia, takiego, jakie sobie ułożyliśmy - argumentują. Rzecznik inwestora zna problem, ale zapewnia, że został wybrany najlepszy wariant pod względem społecznym, technicznym, środowiskowym i ekonomicznym.

"Precz dla CPK, precz z koleją dużych prędkości", "władzo co robicie, czemu życie nam niszczycie" - banery z takimi hasłami można spotkać przy wielu posesjach w Brzezinach pod Łodzią. Mieszkańcy tego miasta nie chcą, żeby w miejscu ich domów przebiegała trasa kolei dużych prędkości i od kilkunastu miesięcy protestują.

"Utrata naszych domów, przedsiębiorstw i dotychczasowego życia"

Z mieszkańcami Brzezin rozmawiał reporter TVN24 Piotr Borowski. Wszyscy zgodnie podkreślali, że nie zgadzają się na wybrany wariant KDP, który jest zaplanowany w miejscu ich domostw. - Budowa KDP, oznacza utratę naszych domów, naszych przedsiębiorstw, przede wszystkim utratę życia, takiego, jakie sobie ułożyliśmy - mówiła jedna z mieszkanek Brzezin. - Nie ma żadnego dialogu z mieszkańcami, konsultacje społeczne były przeprowadzone online, po prostu jesteśmy na bocznym planie, nikt nas nie bierze pod uwagę, jako ludzi, jako społeczeństwo. Nikt się nie liczy z utratą dorobku całego naszego życia. Tu stoi dom moich rodziców, mojej siostry, mój, mojego brata - i gdzie my się mamy wszyscy podziać w tak krótkim czasie? - pytała kolejna z mieszkanek. - Prowadzę szkółkę dużych drzew w Paprotni i nikt nie zwrócił uwagi, że to jest działalność, której nie można zabrać i przenieść z budynku do budynku - podkreślał mieszkaniec Brzezin

Mieszkańcy Brzezin protestują przeciwko trasie Kolei Dużych Prędkości, która ma przebiegać w miejscu ich domostw TVN24

Był inny wariant, tzw. autostradowy

Piotr Borowski pytał mieszkańców, czy był brany pod uwagę inny wariant przeprowadzenia Kolei Dużych Prędkości, tak żeby ominąć Brzeziny. - Wcześniej były plany budowy kolei tak zwanym starym śladem, ale one gdzieś utknęły, a następnie obecny rząd postanowił zupełnie nowe trasy wytyczyć na mapie. Nawet jednak wśród tych nowych planów był tak zwany wariant autostradowy, gdzie większość tej trasy przebiegała obok autostrady A1. Ale on nie jest już brany pod uwagę. Jest wariant inwestorski, dokumenty są już przedstawione do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - podkreślał mieszkaniec Brzezin.

Mieszkańcy Brzezin nie chcą protestują przeciwko trasie Kolei Dużych Prędkości, która ma przebiegać w miejscu ich domostw TVN24

Wybrano najlepszy wariant

Kolej dużych prędkości ma połączyć między innymi Warszawę z Łodzią, a po drodze ma być Centralny Port Komunikacyjny i to właśnie CPK jest głównym inwestorem inwestycji. Piotr Borowski rozmawiał z rzecznikiem CPK, który powiedział, że doskonale zna problem, który zgłaszali mieszkańcy Brzezin i odpowiedział, że wybór nie był łatwy, którędy linia Kolei Dużych Prędkości ma biec, ale wybrano najlepszy pod względem społecznym, technicznym, środowiskowym i ekonomicznym wariant. Dodatkowo Brzeziny mają zyskać stację kolejową, której w mieście nigdy nie było. CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tak zwanych szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 roku.

Autor:pk/gp

Źródło: tvn24.pl