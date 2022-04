Dwa tysiące złotych za wykopanie grobu. Pozwana za wyzysk kuria odda część pieniędzy

czytaj dalej

Droga do Buczy wyglądała strasznie. Rosyjski okupant robił wszystko, co zechciał - mówi dziennikarz Witalij Litwin, który po 42 dniach rosyjskiej inwazji pojechał do Buczy w obwodzie Kijowskim. To kolejna z cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile".