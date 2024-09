Uszkodzone budynki, połamane drzewa i zablokowana droga krajowa. Przeszła trąba powietrzna

czytaj dalej

Coraz trudniejsza robi się sytuacja w Nysie na Opolszczyźnie. Jak relacjonował przebywający tam reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski, woda na ulicach sięga już do pasa. Burmistrz miasta Kordian Kolbiarz zaapelował do mieszkańców o rozważenie samoewakuacji. W mieście Głuchołazy doszło do przerwania wałów na Białej Głuchołaskiej, a niedługo potem woda zabrała tymczasowy most i zniszczyła sąsiedni, który był w budowie. Wcześniej premier Donald Tusk poinformował o pierwszej ofierze powodzi w powiecie kłodzkim.