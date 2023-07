Katastrofa podczas prac budowlanych. Zawaliła się ściana, zginął 32-latek. Dom do rozbiórki

czytaj dalej

Przyrost liczby cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy, wynika z potrzeby rynku pracy - mówił w TVN24 badacz migracji Witold Klaus, odnosząc się do zwiększającej się liczby migrantów w Polsce. - To pracodawcy te osoby zapraszają, to pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na poszczególnych pracowników - dodał. Ekspert mówił również o dobrych przykładach integracji migrantów w społeczeństwach zachodniej Europy oraz o tym, czego Polska powinna unikać w debacie o migracji.