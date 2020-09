Kary, decyzje i procedury, a śmieci ciągle przybywa. Urzędnicy: nie mamy sobie nic do zarzucenia

W 2018 roku na wysypisku wybuchł pożar. Wtedy to mieszkańcy głośno zaczęli domagać się od samorządowców, żeby wysypisko zlikwidować. Ponieważ odpady gromadzone w Bogumiłowie mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, nadzór nad firmą sprawuje marszałek województwa łódzkiego. I to właśnie do niego miejscowy urząd gminy wysłał do marszałka wniosek o cofnięcie zgody na prowadzenie działalności. Wniosek do teraz pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego?