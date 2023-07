Śmiertelnie potrąciła swojego chłopaka. 22-latka została aresztowana

Sąd w Łowiczu aresztował na trzy miesiące 22-latkę, która potrąciła w sobotę (15 lipca) swojego o trzy lata starszego chłopaka. Kobieta w chwili zdarzenia miała 0,8 promila alkoholu w organizmie i - jak informuje prokuratura - wsiadła do samochodu będąc pod wpływem narkotyków.

Zarzuty zabójstwa i kierowania samochodem pod wpływem alkoholu dla 22-latki

22-latka usłyszała zarzuty zabójstwa i kierowania samochodem pod wpływem alkoholu. Cały czas trwa jej przesłuchanie w Prokuraturze Rejonowej w Łowiczu. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-latek był u swojej dziewczyny w domu, zakładamy, że doszło tam do sprzeczki. Mężczyzna wyszedł na ulicę, a po kilku minutach na drogę wyjechała 22-latka. Z relacji świadków, wynika, że kobieta kilkukrotnie zajeżdżała mu drogę. Następnie pojechała do przodu, zawróciła i z dużą prędkością jechała w kierunku poszkodowanego, zaczęła gwałtownie hamować, straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w 25-latka - opisuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. 25-latek pomimo prowadzonej przez okolicznych mieszkańców i służby ratunkowe reanimacji zmarł.

Prokuratura: kobieta stwierdziła, że bardzo żałuje tego co się stało

- Ich związek był bardzo burzliwy. Dochodziło do częstych konfliktów. Niestety tej nocy, właściwie tego ranka, gdy doszło do zdarzenia, konflikt zyskał tragiczne zakończenia. Ta kobieta stwierdziła, że bardzo żałuje tego, co się stało. Twierdzi, że nie chciała zabić swojego chłopaka, aczkolwiek odtworzony przebieg wydarzeń wskazuje w sposób jednoznaczny, że zarzut zabójstwa jest jak najbardziej zasadny. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności - dodał rzecznik prokuratury.