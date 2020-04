"Już miał lądować, zahaczył o linię energetyczną"

Do wypadku doszło na lądowisku w okolicy miejscowości Bobrowniki (woj. łódzkie). Około godziny 13 na pas spadł ultralekki samolot z dwiema osobami na pokładzie. - Ze wstępnych informacji wynika, że do zdarzenia doszło podczas podchodzenia do lądowania. Wtedy lekki samolot typu Topaz zahaczył o linię średniego napięcia i z wysokości kilku metrów spadł na początek pasa - mówi tvn24.pl kom. Urszula Szymczak, rzecznik łowickiej policji.