Zasnęła za kierownicą i uderzyła w dwie ciężarówki

czytaj dalej

Knajpy, kina, centrum handlowe oraz świąteczna choinka. To wszystko da się zobaczyć dzisiaj w Kijowie. Miasto żyje, mimo wszystko. Ale czy jest to takie życie jak w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu? Jak wygląda codzienność w stolicy kraju ogarniętego wojną? Czy prawdą jest to, że tej wojny w Kijowie już nie czuć? I co motywuje ludzi pochodzących z tego miasta do powrotu do domu? O tym wszystkim opowiedział dziennikarz Ołeh Biłecki w reportażu "Kijów w cieniu wojny".